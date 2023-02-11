В Госдуме решили больше не тратиться на российский спорт

Депутат Госдумы Третьяк заявил, что бюджет на развитие спорта в России сократится с 69,2 млрд до 56,7 млрд рублей к 2024 году.

Президент Федерации хоккея России (ФХР), депутат Госдумы Владислав Третьяк заявил о сокращении бюджета в сфере спорта. Как сообщает агентство РИА Новости, дотации сократятся с 69,2 млрд до 56,7 млрд рублей к 2024 году. Такая экономия может повлиять на ход строительства новых арен.

Ранее министр спорта Олег Матыцин рассказал, из-за чего власти приняли такое решение. По словам чиновника, на бюджет повлияли антироссийские санкции, а также уточнение макроэкономической обстановки. Однако ведомство и Минфин уже решают, как скорректировать бюджет из-за его сокращения.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что всероссийская массовая гонка «Лыжня России» стартовала в Ленобласти. На соревнованиях собралось рекордное число спортсменов.

Госдума спорт финансирование


 

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