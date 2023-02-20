Комнаты снов в топе: в Петербурге спрос на такое жилье активно растет

В январе 2023 года петербуржцы стали активнее интересоваться покупкой комнат. Так, только за месяц показатель вырос на 24,11%. Интересно, что это рекорд, начиная с января 2021 года.

Как говорят аналитики «Доли.ру», для января такой рост интереса — вполне обыденная ситуация. Так, положительная динамика фиксировалась в первых месяцах четырех последних лет.

В январе 2019 года спрос вырос на 54,48% относительно декабря 2018 года, в январе 2020 года спрос вырос на 20,56% относительно декабря предыдущего года, в январе 2021 года на 30,09%, в январе 2022 года на 14,57%.

По данным на январь 2023 года, в Петербурге предлагалось к продаже 3,7 тысячи комнат. При этом средняя цена предложения сейчас составляет 2,83 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что сеть «Газпромнефть» увеличила число АЗС на 60 станций в 2022 году. Всего под брендом компании в 49 регионах России работают 1476 заправочных станций. В Ленинградской области на трех АЗС появилась сверхскоростная зарядка для электромобилей, пишет «Мойка 78«.