Онколог объяснил, как подготовиться к маммопластике

Начать подготовку маммопластике – операциям на молочные железы – следует с прохождения всех специальных обследований. Подробности рассказал хирург-онколог Кирилл Приходько.

«Первое, самое простое, нужно сделать – это УЗИ молочных желез. Если пациентка старше 40 лет и принимает решение пойти на маммопластику, то второй метод – рентгенологическая маммография», – объяснил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Также Кирилл Приходько отметил, что при обнаружении каких-либо образований одним из методов диагностики является МРТ молочных желез.

По словам эксперта, существуют образования в молочной железе, с которыми можно проводить хирургическое вмешательство. К ним относится, например, мастопатия. А вот кисты необходимо вылечить уже перед операцией.