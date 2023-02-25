Стрелявшему в ОМОНовца петербуржцу предъявили обвинение

Жителю Петербурга, выстрелившему в сотруднике ОМОНа, предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Утром 24 февраля 2023 года в центре Санкт-Петербурга вблизи входа в метро на станцию «Гостиный двор» мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа. Пострадавший сотрудник госпитализирован в одно из медицинских учреждений города, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

При мужчине были два обреза и автомат, к месту происшествия он доехал на такси.

«Я все с собой принес. Там где я прописан и жил – там ничего не лежит уже», – отметил задержанный.

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