За сутки почти 900 россиян госпитализировали с COVID-19

Число россиян, которым потребовалась госпитализация из-за осложнений, связанных с коронавирусом, продолжает расти. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за сутки этот показатель увеличился на 880 человек.

«По состоянию на 26 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 880 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 13,5%», а – уточнили в сообщении.

Также отмечается, что число выздоровевших за прошедший день составило 9774 человека – это на 12,8% меньше, чем было 25 февраля.

Ранее Gazeta.spb узнавала у врача-иммунолога Ирины Ярцевой, когда ждать новой вспышки коронавируса. По словам собеседницы издания, Эпидемиологическую ситуацию можно охарактеризовать через циклы или «волны». Всплеск заболеваемости при этом наиболее вероятен в весенний период.