Врач-иммунолог рассказала, когда ждать новый всплеск COVID-19

Коронавирус успел стать неотъемлемой частью жизни, сводки о количестве заболевших меняются каждый день без серьезных сдвигов к ухудшению или, напротив, улучшению эпидемиологической ситуации. Gazeta.spb узнала у врача-иммунолога Ирины Ярцевой, стоит ли ждать новых вспышек COVID-19 в ближайшем будущем.

«Эпидемиологическую ситуацию можно охарактеризовать через циклы или “волны”. Всплеск заболеваемости наиболее вероятен в весенний период. Летом показатели снизятся», – высказалась она.

По мнению собеседницы издания, в его нынешнем виде коронавирус можно сравнить с ОРВИ или гриппом и отношение к нему должно быть соответствующим.

Ранее Gazeta.spb сообщала о том, что за прошедший день на территории Российской Федерации зафиксировали 14 721 новый случай заражения COVID-19. При этом 1632 человека были госпитализированы из-за осложнений, вызванных инфекцией.

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