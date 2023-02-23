Побежден, но не сломлен: COVID-19 до госпитализации еще и 1632 россиян

За прошедший день на территории Российской Федерации медиками был зафиксирован 14 721 новый случай заражения COVID-19. 1632 человека были госпитализированы, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Выявлено 14 721 новый случай COVID-19. Умерли за сутки 37 человек», – сообщили в пресс-службе организации.

Также отмечается, что в сравнении со вчерашними показателями число госпитализаций снизилось на 9,3%. При этом в течение прошедшего дня 15 028 россиянам удалось справиться с коронавирусом, что на 2,5% уступает данным за 22 февраля.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что россияне сдали 61 тысячу тестов на коронавирус. Как сообщает пресс-служба портала «Стоп коронавирус», за весь период пандемии в России проведено свыше 329,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.