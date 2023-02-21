Россияне сдали 61 тысячу тестов на коронавирус

Как сообщает пресс-служба портала «Стоп коронавирус», за весь период пандемии в России проведено свыше 329,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Об этом ведомство рассказало в своем телеграм-канале.

Только за последние сутки россияне сдали 61 тысячу тестов, чтобы узнать, заражены ли они новой коронавирусной инфекцией.

Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

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