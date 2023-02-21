Закурить не найдется. Как отказаться от никотина?

Число курящих в мире все-таки велико. При этом количество вариантов того, как и что покурить — только растет. Но если вдруг вы все-таки задумались о том, чтобы не перепробовать всё, а наоборот, отказаться, то это статья для вас.

Причина, по которой табак вас не отпускает своих поклонников, кроется в пристрастии к никотину. Длительное ежедневное употребление табачных продуктов вызывает формирование зависимости, причем в 6-7 раз быстрее, чем в случае со спиртными напитками. При этом совсем неважно, что именно вы курите — хоть сигареты, хоть кальян. При их долгосрочном и ежедневном использовании формируется никотиновая зависимость.

Чтобы все-таки взяться за свое здоровье и бросить курить, попробуйте найти для себя какую-то мотивацию. Составьте список причин, по которым вам стоит бросить курить, включая личные обстоятельства, финансовые преимущества и обязательства перед другими.

Поставьте для себя конкретный срок — до какого числа вы точно бросите. Выберите день в ближайшие 2 недели, когда вы откажетесь от сигарет или начнете сокращать их количество.

Помните, что острое желание покурить есть примерно 5-7 минут. Поэтому, когда вы начнете испытывать это чувство, придумайте, чем другим себя занять. Например, позвоните другу, поиграйте в игры на телефоне, банально выпейте стакан воды.

Не будет лишним заручиться и поддержкой со стороны близких людей. Так банально у вас будет больше мотивации, чтобы не сорваться — ведь все вокруг в курсе, что вы бросаете курить. Помимо этого, делайте себе маленькие подарки, когда вам удается справиться с желанием закурить — это может быть покупка, ужин в ресторане или поход в кино.