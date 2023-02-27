Дождались! Трасса М-11 «Нева» заработала в штатном режиме

Сотрудники экстренных служб устранили последствия массовой аварии, произошедшей на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. Движение по дороге между Москвой и Санкт-Петербургом возобновлено, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Подразделения МЧС России вернулись в пункты постоянной дислокации. Движение по трассе М-11 запущено по штатной схеме», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Согласно опубликованным данным, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на федеральной трассе М-11 «Нева» в 11:20. Начало череде аварий положило столкновение двух грузовиков. В результате происшествия погибла женщина. Также пострадали три ребенка.

По факту данной аварии уже возбуждено уголовное дело. Следственное управление СК РФ по Новгородской области намерено привлечь компанию, отвечавшую за уход за дорогой, к ответственности.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что для автомобилистов, застрявших на трасе М-11, развернут дополнительные пункты обогрева.