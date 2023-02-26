Для водителей, застрявших на трасе М-11, развернут дополнительные пункты обогрева

Сотрудники МЧС России развернут дополнительные пункты обогрева в Новгородской области для автомобилистов, вынужденных оставаться на трассе М-11 из-за массовой аварии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«В настоящее время из-за крупной аварии на трассе М-11 в Нижегородской области движение в сторону Москвы перекрыто. Организован объезд по трассе М-10. Именно там, в Крестецком и Валдайском районе, сейчас разворачиваются пункты обогрева», – говорится в официальном telegram-канале экстренной службы.

Также отмечается, что на указанных участках шоссе есть возвышенности, где до этого автомобили попадали в заторы из-за сложных метеоусловий. Там и были организованы пункты обогрева.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что по факту массового дорожно-транспортного происшествия на трассе М-11 возбудили уголовное дело.