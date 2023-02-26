По факту массового ДТП на трассе М-11 возбудили уголовное дело

Следственные органы СК России по Новгородской области возбудили уголовное дело по факту массового ДТП, произошедшего на трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва. В аварии участвовала 41 машина.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено в связи с недостаточно качественным выполнением работ по обслуживанию дорог, в результате чего и произошло дорожно-транспортное происшествие.

«По версии следствия, на трассе М-11 в Маловишерском районе Новгородской области произошло массовое столкновение автомобилей. В результате ДТП пострадали трое детей, одна женщина-водитель погибла на месте происшествия», – сообщили в официальном telegram-канале Следственного комитета.

Отмечается, что следователи уже установили обслуживающую организацию, дали правовую действию оценкам сотрудников.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что движение по трассе М-11 открыли для машин, едущих из Москвы.

массовая авария Следственный комитет РФ уголовное дело


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Красота требует осторожности: как не навредить себе косметикой
Французский политик: антироссийские санкции – это провал
Для водителей, застрявших на трасе М-11, развернут дополнительные пункты обогрева
По факту массового ДТП на трассе М-11 возбудили уголовное дело
На ЗСД пьяный водитель не справился с управлением и въехал в снегоуборщик
В магазине в Мурино Росгвардейцы задержали драчливых воров
В ТРЦ «Галерея» в Петербурге задержали больше 100 человек
Движение по трассе М-11 открыли для машин, едущих из Москвы