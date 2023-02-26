Движение по трассе М-11 открыли для машин, едущих из Москвы

Днем в воскресенье, 26 февраля, на трассе М-11 в Новгородской области произошла массовая авария, в которой участвовала 41 машина. К 18:20 частично открыли движение для автомобилистов, которые едут из Москвы.

«Для автомобилистов, которые едут из Москвы, открыто движение по М-11 «Нева» на ПВП 330 километр», – сообщили в официальном telegram-канале компании «Автодор».

Также отмечается, что движение будет осуществляться только по одной полосе. Согласно опубликованной информации, в настоящий момент на 503 километре ведутся демонтажные работы. В рамках них будут убраны ограждения, чтобы позволить запустить движение из Санкт-Петербурга в столицу по встречному направлению.

Согласно имеющейся информации, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на федеральной трассе М-11 «Нева» в 11:20. Начало череде аварий положило столкновение двух грузовиков:

«41 автомобиль стал участником массового ДТП на 502 км СПАД М-11 «Нева» (Маловишерский район)», – уточнили в пресс-службе УГИБДД по Новгородской области.

По данным ведомства, в результате происшествия один человек погиб и еще пятеро госпитализированы. В их числе четверо детей и одна женщина.

Следует отметить, что, согласно заявлениям Андрея Никитина, губернатора Новгородской области, ситуация на шоссе усложнилась за счет разлития битума (продукт выветривания нефти – прим. ред.).

В качестве одной из возможных причин произошедшего можно упомянуть погодные условия: в регионе в течение дня наблюдался сильный ветер и снегопад.

С похожими погодными условиями пришлось столкнуться и жителям Санкт-Петербурга. Тем не менее, уже во вторник, согласно прогнозу главного синоптика города Александра Колесова, в город на Неве должна прийти оттепель.