Рабочая неделя в Петербурге начнется с долгожданной оттепели

После продолжительного периода снегопадов и холодов к Санкт-Петербургу приближается оттепель. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

В своем telegram-канале он пояснил, что перед долгожданным потеплением петербуржцам придется перенести последствия влияния очередного циклона:

«Образуется он над территорией Беларуси и станет смещаться южнее Санкт-Петербурга. Так что в воскресенье уже с ночи начнет усиливаться северо-восточный, северный ветер до 8-13 метров в секунду, на побережье Ладоги и Финского залива порывы и до 15-18 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Также Александр Колесов отметил, что в понедельник, 27 февраля, ночь будет очень холодной. В Санкт-Петербурге похолодает вплоть до -10…-12 градусов. Однако уже во вторник, 28 февраля, температура начнет повышаться и придет оттепель.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что МЧС обещает петербуржцам непростую погоду 26 февраля.