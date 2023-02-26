Выход на лед опасен! — МЧС обещает петербуржцам непростую погоду 26 февраля

В воскресенье, 26 февраля, жителям Санкт-Петербурга лучше воздержаться от выхода на улицу. В городе ожидается усиление ветра и разрушение ледового покрова, предупреждают экстренные службы.

«[…] по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 26 февраля в Санкт-Петербурге по Невской Губе Финского залива ожидается усиление северо-восточного, северного ветра до 19 метров в секунду», – сообщили в официальном telegram-канале МЧС России по Северной столице.

Также отмечается, что на территории города возможно разрушение ледового покрова, в связи с чем выход на лед особенно опасен.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, согласно данным Росгидрометцентра, на территории Санкт‑Петербурга 26 февраля с 05:00 до 23:00 объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Особая внимательность ожидается от автомобилистов.