Петербуржцев 26 февраля будет сносить ветрами: объявлен желтый уровень опасности

Согласно данным Росгидрометцентра, на территории Санкт‑Петербурга 26 февраля с 5 до 23 часов объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

Так, в это время ожидается усиление ветра. Он будет северного и северо-восточного направлений. Порывы могут достигать 15-18 метров в секунду.

«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. Жителей просят быть осторожнее при нахождении на улице. Особо внимательными стоит быть водителям, так как повышается риск ДТП.

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