В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ упала почти вдвое за 7 дней

В Санкт-Петербурге за прошедшую неделю медиками было зафиксировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей показали снизились на 38,5% и на 52,1% соответственно, заявили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

«В Санкт-Петербурге за 8-ю календарную неделю зарегистрировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей на 38,5% и на 52,1% ниже недельного эпидемического порога», – уточнили на официальном сайте надзорного органа.

Также в пресс-службе ведомства напомнили о необходимости мер профилактики указанных заболеваний, с помощью которых тенденция к снижению уровня заболеваемости может стать устойчивой. Так, например, к ним относится регулярное мытье рук, особенно после поездок на общественном транспорте, а также регулярное использование антибактериальных средств.

«При появлении первых признаков заболевания респираторной инфекцией останьтесь дома и при необходимости вызовите на дом врача, не занимайтесь самолечением», – призывают эксперты Роспотребнадзора.

Отдельное внимание в рекомендациях уделяется избеганию контактов с людьми, у которых есть какие-либо признаки заболевания. В этом может помочь использование медицинских масок и других средств индивидуальной защиты.

Не менее важно регулярно проветривать помещения и увлажнять содержащийся в них воздух, а также правильно и сбалансированно питаться. Поддержание себя в форме также относится к списку способов снизить риск заражения.

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