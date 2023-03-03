Поддержи «родного» производителя: в России вырос спрос на отечественные авто

Российские автомобилисты стали чаще покупать машины, выпускаемые отечественными производителями. Так за прошедший февраль АвтоВАЗ продал 23 437 машин – на 34,2% больше январского результата.

«АвтоВАЗ быстро восстанавливается после ухода зарубежных партнёров и взял курс на ускоренное импортозамещение своей компонентной базы», – заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

По его словам, в 2022 году автопроизводители нашли отечественных поставщиков более, чем на 200 наименований комплектующих и материалов. Также отмечается, что сегодня, 3 марта, в Тольятти возобновили серийное производство Lada Vesta New Generation.

Кроме того, в этот же день начинаются продажи автомобилей бренда «Москвич» в регионах России. Они будут доступны в 23 крупных городах, включая Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань и другие. Ранее новые машины уже начали продавать в Москве и Санкт-Петербурге.

Подобные сдвиги в ситуации на российском авторынке приятно наблюдать, учитывая зафиксированное в ушедшем году падение на 60%, о котором рассказал замглавы Минпромторга России Альберт Каримов.

Впрочем, радоваться следует умеренно. По мнению автоэксперта Дмитрия Попова, на то, чтобы восстановиться, российскому авторынку потребуется по меньшей мере несколько лет.

«Я считаю, что несколько лет понадобится, в том числе из-за проведения компенсационных мероприятий, которые мы запустили, когда все только начиналось», – рассказал он в интервью Gazeta.spb.

Ранее Gazetsa.spb писала о том, кому интересен российский авторынок сейчас.