Узбеки, китайцы и белорусы: кому интересен российский рынок сейчас

Сегодня на рынке происходит скорее не замещение конкретных брендов международного масс-маркета российскими аналогами, а меняется в целом сценарий потребительского поведения. Об этом в разговоре с Gazeta.SPb рассказала экономист Юлия Стародумова.

По ее словам, можно заметить, что на замену ушедшим западным брендам приходят в основном российские бренды. А вот в случае с бытовой техникой, приходят также узбекские, китайские и даже белорусские. Помимо этого, свои позиции решили усиливать китайские и турецкие бренды. В частности, это происходит из-за того, что они имеют заводы на территории страны.

Есть и несколько примеров, когда марки покидали российский рынок, а их продукция – нет, добавила она.

Она также отметила, что параллельный импорт, одной стороны, отличная возможность заполучить привычную продукцию, не отказывая себе ни в чем, а с другой — фактически, это что-то вроде легализованного пиратства. Да, вы получаете нужный товар, но скорее всего втридорога и без каких-либо гарантий.

Однако если все-таки отвлечься от этических норм, параллельный импорт — это отсутствие стимулов для отечественных производителей, а значит и падение внутреннего рынка.