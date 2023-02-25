Параллельный импорт — спасение или дорога вникуда?

В течение последнего года активно набирает обороты параллельный импорт различной продукции. С одной стороны, это отличная возможность заполучить привычную продукцию, не отказывая себе ни в чем, а с другой — фактически, это что-то вроде легализованного пиратства. Да, вы получаете нужный товар, но скорее всего втридорога и без каких-либо гарантий.

Однако если все-таки отвлечься от этических норм, параллельный импорт — это отсутствие стимулов для отечественных производителей, а значит и падение внутреннего рынка, рассказала Gazeta.SPb экономист Юлия Стародумова. По ее мнению, это попросту незачем делать, так как есть возможность ввезти оригинальный товар отличного качества.

Однако нельзя забывать о том, что для потребителя это отсутствие гарантийного и послегарантийного обслуживания, отсутствие оригинальных запчастей или программного обеспечения, и другие проблемы с поддержкой. Это в свою очередь отражается и на государственном уровне — попросту падает инвестиционная привлекательность страны. В таком случае у производителей не будет интереса открывать заводы, магазины и создавать рабочие места.