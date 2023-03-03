Смольный держит под контролем зарплаты дворников и механизаторов

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий контролирует вопрос выполнения обязательств по заработной плате дворников и механизаторов. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Базовая зарплата специалистов ручного труда в районных жилищных агентствах составляет 49 тысяч рублей в месяц, у механизаторов – 77 тысяч рублей. Держу на контроле вопрос выполнения обязательств по выплате заработной платы», – говорится в официальном telegram-канале Смольного.

Также отмечается, что поэтапный переход на новую систему уборки продолжается. К настоящему времени на территории города под контролем жилищных агентств находится свыше 32% всех площадей это почти 18 миллионов квадратных километров.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что новая система уборки внутриквартальных территорий в Северной столицы приведет к увеличению заработных плат дворников до 49 тысяч рублей.