В России сделано 132 тысячи тестов на коронавирус

По данным Роспотребнадзора, за весь период с начала пандемии коронавируса, в России проведено свыше 330,2 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом только за последние сутки проведено 132 тысячи тестов на коронавирус.

Ранее сообщалось, что различные средства красоты могут подчеркнуть природные достоинства и улучшить внешний вид. Тем не менее, их неправильное использование способно навредить организму, предупредили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

«[…] совместное использование косметики, как и нарушение условий хранения, может быть опасным. Поделиться косметикой – значит поделиться микробами», – говорится в предупреждении от экспертов надзорного органа

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