Красота требует осторожности: как не навредить себе косметикой

Различные средства красоты могут подчеркнуть природные достоинства и улучшить внешний вид. Тем не менее, их неправильное использование способно навредить организму, предупредили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

«[…] совместное использование косметики, как и нарушение условий хранения, может быть опасным. Поделиться косметикой – значит поделиться микробами», – говорится в предупреждении от экспертов надзорного органа.

Отмечается, что такие инструменты как кисти, спонжи и аппликаторы для макияжа могут стать отличными разносчиками нежелательных и вредоносных микроорганизмов. Влажные и темные емкости для косметики, призванные сохранить ее, в свою очередь, являются отличной средой для размножения этих самых организмов.

При этом наиболее распространенными инфекциям, которые возникают при совместном использовании косметики, в Роспотребнадзоре называют инфекции глаз и области вокруг них, а также герпес.

Во избежание подобных осложнений при использовании косметики рекомендуется тщательно мыть руки и лицо перед ее нанесением, следить за чистотой и отказаться от мысли о разделении средств красоты и ухода.

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