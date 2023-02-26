Роспотребнадзор Петербурга рассказал о пользе зелени

Листовой салат содержит больше количество минералов и витаминов, что делает его крайне полезным элементом рациона. О том, как регулярное потребление зелени и листовых овощей сказывается на здоровье, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

«[…] названий и видов листового салата и зелени очень много, и все они содержат большое количество минералов, такие как, калий, магний, железо, кальций и витамины K, C, E, витамины группы В, бета-каротин, жирные кислоты Омега-3, лютеин», – написали на официальном сайте надзорного органа.

Отмечается, что потребление зелени и листовых овощей на постоянной основе способствует эффективной работе пищеварения. Также оно помогает работе эндокринной системы, и снижает риск возникновения хронических заболеваний.

Также зелень способствует снижению и нормализации веса, будучи полезной для сосудов. При этом листовые овощи остаются доступным круглый год. Но говорить об этих продуктах как о безусловном благе нельзя:

«[…] как зарубежные, так и отечественные зеленые овощи и зелень, могут таить в себе потенциальную опасность: в них может быть повышенное содержание агрохимикатов и пестицидов», – объяснили эксперты Роспотребнадзора.

По их словам, кроме содержания опасных химических соединений, причиной потенциального вреда от зелени могут стать различные микроорганизмы. Обычно они содержатся на поверхности листовых овощей.

Поэтому, подчеркнули в пресс-службе Роспотребнадзора, овощи и зелень следует покупать у проверенных производителей, но не у уличных торговцев. Безопасность их товара доказать невозможно.

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