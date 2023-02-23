Петербургский Роспотребнадзор рассказал, как должны питаться защитники Отечества

Залог силы и здоровья мужчины – правильное питание. В честь главного мужского праздника, Дня защитника Отечества, управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу напомнило об основных правилах составления рациона для мужчин.

«Сосудистые заболевания, проблемы с желудочно-кишечным трактом и даже расстройства в сексуальной сфере – все это в немалой степени зависит от регулярности и состава питания», – подчеркнули в сообщении.

Первым в списке рекомендаций идет соблюдение правильного режима питания. При этом важно помнить о том, что количество потребляемых калорий должно соответствовать затратам, обусловленным физической активностью. Минимальное число приемов пищи в день не должно быть меньше трех. Также не рекомендуется много есть перед сном.

«Помните, что перекусы не менее важны, чем основные приемы пищи. Это не должны быть фастфуд или сладости, которые содержат много быстрых углеводов», – советуют эксперты.

Во избежание негативных последствий для здоровья следует свести к минимуму потребление продуктов, оказывающих негативное влияние на здоровье. К ним относятся: растворимый кофе, копчености, дрожжевой хлеб, цельное молоко, домашние соленья и алкоголь.

При этом мясо следует считать наиболее важным элементом мужского рациона. В частности, из-за белка, являющийся строительным материалом для всего организма.

«Белок можно получать не только из продуктов животного происхождения (рыбы, птицы, свинины, говядины), но и из бобовых культур, яиц, молочных продуктов, грибов и орехов», – уточнили специалисты Роспотребнадзора, подчеркнув, что большую важность имеет разнообразие потребляемой пищи.

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