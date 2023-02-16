С любовью, ваши зубы: за какое питание «беленькие» будут вам благодарны

Чтобы сохранить зубы крепкими и здоровыми, нужна не только гигиена полости рта, но и правильное питание. Рассказываем, какие продукты помогут укрепить эмаль и поддержать здоровье дёсен.

Во-первых, не забывайте про источники фтора: рыбу, грецкие орехи, хлеб из муки грубого помола и чай. Не будут лишними и продукты, содержащие кальций: твёрдые сорта сыра, миндаль, фасоль, соя, кунжут, сухофрукты, зелёные овощи и молочные продукты без сахара.

Не забывайте также про источники железа и витамина В12: мясо, печень и яблоки. Они нужны для здоровья слизистой и языка. Полезны для зубов и богатые витамином С продукты, они помогают справиться с кровоточивостью дёсен. Введите в рацион болгарский перец и апельсины.

Важна также твёрдая пища поддерживает здоровье зубов и дёсен: редис, морковь и жилистое мясо.

Кстати, эти продукты принесут пользу не только зубам, но и всему организму. Добавьте их в свой рацион.

В целом же, главная причина проблем с зубами – это возникновение зубного налета. От него сложно избавиться, даже с помощью дорогих щеток и жидкостей для полоскания рта. Именно поэтому чистите всю полость рта. Бактерии активно скапливаются на щеках и языке, поэтому чистить надо не только зубы. Делайте это с утра и вечером, для лучшего эффекта – после каждого приема пищи. Если чистить зубы каждый раз после еды нет возможности, то просто тщательно полощите рот.

Помимо этого, посещайте стоматолога. Даже если проблем с зубами нет, нужно посещать врача: он проведет профилактический осмотр и предотвратит развитие заболеваний полости рта. Также раз в 1-2 года рекомендуется обращаться за профессиональной чисткой зубов: процедура избавляет от зубного налета и камня, предотвращает появление и развитие кариеса.