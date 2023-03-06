Студенты НИУ ВШЭ предложат «Главстрой Санкт-Петербург» проекты благоустройства для экорайона «Юнтолово»

Уникальная коллаборация двух известных в Петербурге компаний – «Главстрой Санкт-Петербург» и НИУ ВШЭ – направлена на совместную реализацию художественных идей ландшафтного дизайна и благоустройства экорайона «Юнтолово». Конкурс творческих проектов для выпускников и студентов петербургской вышки пройдет в Северной столице с 6 марта по 31 мая.

Стать участниками конкурса могут студенты и выпускники Школы дизайна НИУ ВШЭ в возрасте до 25 лет. Что для этого нужно сделать? Организаторы предлагают придумать и разработать концепцию развития экотерритории. Лучшие проекты по итогам экспертного голосования будут реализованы на территории квартала «Юнтолово» в период с 1 июня до 10 июля 2023 года.

Старт конкурса – 6 марта 2023 года. Прием заявок продолжится до 16 апреля 2023 года. Итоги будут подведены 31 мая. Организаторы уверены, что молодые архитекторы и дизайнеры проявят себя с творческой и креативной стороны.

«Для нас очень важно сотрудничество с крупными компаниями. Это позволяет нашим студентам принимать участие в ярких, знаковых проектах, которые будут реализованы в городском пространстве. Реализуемый компанией «Главстрой Санкт-Петербург» жилой экорайон «Юнтолово» — это огромный город в городе, который соединяет в себе развитую инфраструктуру и при этом очень близок к природе, в частности к Юнтоловскому заказнику. Соответственно, ленд-арт объекты, которые будут созданы в рамках этого конкурса, посвящены жизни человека рядом с природой в городском комфорте», – рассказал «Газете.ру» Андрей Пунин, главный куратор профиля «Среда и интерьер». «Свежий взгляд на пространство – это всегда хорошо. Для нас сотрудничество с известным в городе вузом важно, еще и потому, что студенты смогут продолжить профессиональный путь в нашей компании. Хочу пожелать конкурсантам смелых и креативных идей и удачи!», – отметила Ирина Межейникова, директор проекта «Юнтолово» компании «Главстрой Санкт-Петербург».

В рамках конкурса предусмотрен призовой фонд: I место – 50 000 рублей; II место – 30 000 рублей; III место – 20 000 рублей.

Подать заявку на конкурс можно на сайте: hsedesign.ru

Экорайон «Юнтолово» — проект компании «Главстрой Санкт-Петербург», основанной Олегом Дерипаской. Семь лет назад промышленник предложил идею создания новых экокварталов, где дома и инфраструктура гармонично вписывается в природный ландшафт.

Отдельный акцент делается на сохранение уникальности места, где строят дома, — рядом расположен Лахтинский разлив. Компания не только сохраняет природу, но и приумножает зеленые зоны. Так, в планах у нее создание паркового комплекса «Юнтолово» — он раскинется на площади 70 гектаров.