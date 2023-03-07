Петростат: оборот бизнеса в Петербурге за январь достиг 2,4 трлн рублей

Экономика Санкт-Петербурга уверенно держит удар. Об этом свидетельствуют итоги января, не уступающие показателям годичной давности. Так оборот организаций за первый месяц 2023 года составил 2,4 триллиона рублей, сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на Петростат.

По словам вице-губернатора Северной столицы Валерия Москаленко, наибольший оборот отмечается у организаций, которым городская администрация оказывала поддержку:

«Стимулирование спроса на инновации, научные исследования, высокотехнологичные производства – важный вектор нашей текущей работы», – процитировали его слова в официальном telegram-канале городского кабмина.

Если же говорить о приросте оборота в конкретных отраслях, то для компаний в сфере информации и связи он составил 18,1%, для гостиниц и предприятий общепита – 32,8%, научная отрасль прибавила 32,3%, а организации, занимающиеся транспортировкой и хранением – 24,6%.

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