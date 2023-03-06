Все ведомства в РФ объединят системы коммуникаций к маю

К 1 мая все федеральные органы исполнительной власти должны перейти на единую систему коммуникаций. Об этом рассказал вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Поручение также было сделано им.

«Дмитрий Чернышенко поручил всем федеральных ведомствам в срок до 1 мая 2023 года завершить переход на единую систему коммуникаций на базе типового автоматизированного рабочего места для госслужащих (АРМ ГС», – уточнили на официальном сайте федерального кабинета министров.

При этом следует дополнить, что под единой системой коммуникации понимается специализированный коммуникационный сервис, предназначенный для пользования государственными служащими.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что усилиями государства уровень безработицы в Российской Федерации достиг исторического минимума в 3,6%, улучшив показатели по сравнению с допандемийными.