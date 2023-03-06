Голикова: безработица обновила исторический минимум в 3,6%

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, январе текущего года уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 3,6%. Gazeta.spb узнала о мерах, предпринимаемых для обеспечения занятости у депутата Государственной Думы Светланы Бессараб.

«[…] в январе уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 3,6%. Число зарегистрированных безработных составляет 563,6 тысяч человек», – процитировали Татьяну Голикову в официальном telegram-канале федерального кабмина.

По словам Светланы Бессараб, меры по снижению уровня безработицы в России предпринимаются уже давно. За счет них ситуация на рынке труда в настоящий момент лучше, чем в допандемийные годы. Об этом также заявил президент страны Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.

«Это и программы занятости, и проекты, нацеленные на обеспечение работой самых незащищенных слоев населения: переподготовка, переобучение, получение квалификации матерями, воспитывающими ребенка в первые три года», – рассказала Светлана Бессараб.

Также она отметила, что, согласно статистике, предпринимаемые правительством меры способствуют существенному улучшению ситуации на рынке труда. Это подтверждают данные, предоставленные пресс-службой правительства России:

«[…] Заключены договоры на участие 24 тысяч человек в оплачиваемых общественных и временных работах […] По программе субсидирования найма работодатели направили заявки на 41 тысяч рабочих мест», – уточнили в кабмине.

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