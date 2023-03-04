Нечего просиживать штаны: петербуржские родители рассказали, когда можно отправить ребенка работать

С одной стороны, хочется продлить детство и беззаботное время своему ребенку, с другой стороны — все мы понимаем, что ответственность прививать тоже важно. Начать работать — чем не метод? В опросе портала SuperJob, родители Петербурга поделились мнением. когда же нужно отправлять детей работать.

Так, 4% считают, что можно даже не дожидаться достижения 12-ти лет ,а 5% считают, что 12-13 лет — самое оно. Чаще всего распространено мнение, что о подработке нужно задумываться с момента получения паспорта. Такой вариант по душе 32% опрошенным.

С точки зрения 23% петербуржцев, трудоустройство допустимо с 16—17 лет. В том, что выходить на рынок труда можно только по достижении совершеннолетия, то есть с 18 лет, уверены 18%. Каждый одиннадцатый (9%) считает, что подросток не должен работать, пока не получит профессию.