Врач-иммунолог рассказала, каких болезней стоит опасаться весной

Для весеннего периода характерны обострения психических и психосоматических патологий. Их причиной являются погодные изменения, истощение организма, а также дефицит витамина D, рассказала иммунолог и терапевт Вера Яковлева.

«Многие пациенты, зная об этом, начинают профилактическое лечение еще до наступления обострений», – добавила она в интервью с телеканалом «Санкт-Петербург» и отметила, что весной, помимо вышеназванных заболеваний, напоминают о себе проблемы с ЖКТ (желудочно-кишечным трактом – прим. ред.).

Цветение всевозможных растений, в свою очередь, влечет за собой аллергию. Следует добавить, что ее возникновение возможно в любом возрасте, хоть и изначально она имеет наследственную предрасположенность.

Причинами аллергии могут стать всевозможные внешние факторы от нехватки каких-либо веществ до хронических заболеваний, например, тонзиллита или гайморита.