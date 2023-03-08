Уравнялись в правах? Какие привилегии есть у женщин в России

Сегодня, Международный женский день, поэтому будет справедливым посвятить материал именно прекрасному полу. Изначально этот праздник был учрежден в память о событиях предыдущего, 1908 года, — забастовке работниц текстильной промышленности в Нью-Йорке, которые требовали улучшения условий труда. Фактически, праздник — про права женщин. Рассказываем, есть ли какие-то привилегии у женщин, живущих в России.

Пособия

Немало в России имеется пособий, но с одной поправкой — они для беременных или уже родивших женщин. Тем не менее чайлдфри еще не такое распространенное движение в нашей стране, поэтому тема с пособиями все-таки актуальна. Так, например, есть такая штука как родовой сертификат. Его можно получить в женской консультации на 30-й неделе беременности, а при многоплодии — на 28-й.

Этот сертификат состоит из трех талонов на разные суммы и услуги. Так, 3 тысячи рублей россиянка сможет потратить на оплату дополнительных услуг в женской консультации, 6 тысяч рублей – на оплату услуг в роддомах и перинатальных центрах, 2 тысячи рублей – на оплату услуг детской поликлиники по наблюдению за ребенком в возрасте до года.

Маткапитал и помощь матерям-одиночкам

Всем известный материнский капитал тоже никто не отменял. В 2023 году размер материнского капитала увеличен: 586,9 тысячи рублей — для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года. При рождении второго ребенка доплатят 188,7 тысячи рублей. Те же 586,9 тысячи рублей — для семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными в период с 2007 по 2019 год, либо с тремя или более детьми,.

Помогают и матерям-одиночкам. Например, после развода, если средний доход семьи за год составляет меньше суммы двух прожиточных минимумов, установленных в регионе, маме полагается пособие на первого и второго ребенка возрастом до 3 лет. Его размер составляет один «детский» прожиточный минимум ежемесячно.

Обучение востребованной профессии

Если вдруг жизненные обстоятельства сложились так, что вы потеряли работу, есть меры поддержки и в таком случае. Можно обратиться в «Работу России», там вы сможете пройти тест на профориентацию и получить направление на обучение востребованной профессии. В регионах, где введены образовательные сертификаты, можно самому выбрать образовательное учреждение и профиль переобучения, а затем обратиться в службу занятости за сертификатом.

Во время обучения вы также можете претендовать на стипендию, которая равна МРОТ. Однако учтите, если вы найдете работу и трудоустроитесь во время обучения, то и стипендию платить перестанут.