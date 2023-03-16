На борьбу с паводками в Петербурге 16 марта вышла 51 аварийная бригада

Только погода помогла Беглову одолеть сугробы и вот тебе на — подстава! Тающий снег превращается в лужи, которые надо бы как-то «подсушить».

Дошло и до такой беды как паводки. Устранять их последствия вышла 51 аварийная бригада, говорят в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга. Эти самые специалисты расчищают входы в ливневые канализации. За последние три дня удалось расчистить семь тысяч входов.

Однако параллельно с этим приходится бороться и с остатками снега на проезжей части и тротуарах. Сады, парки и скверы приводят в порядок ещё 260 машин и 927 специалистов.

Ранее Gazeta.SPb писала, что в Петербурге наряд Росгвардии задержал мужчину, который нарушал общественный порядок на территории жилого комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Все случилось еще 15 марта в 23:40. В ЖК в Московском районе сильно пьяный мужчина попытался попасть в парадную одного из домов.