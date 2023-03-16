Пьяный петербуржец подрался с дверью в Московском райне

В Петербурге наряд Росгвардии задержал мужчину, который нарушал общественный порядок на территории жилого комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все случилось еще 15 марта в 23:40. В ЖК в Московском районе сильно пьяный мужчина попытался попасть в парадную одного из домов. Он вел себя агрессивно, стучал в дверь руками и ногами, нецензурно выражался. Тогда консьерж нажала на тревожную кнопку.

Как выяснил наряд Росгвардии, мужчина уже привлекался к ответственности за совершение краж, а сейчас находится в местном розыске за правонарушение, совершенное на территории Петроградского района Петербурга.

Ранее сообщалось, что в среду, 15 марта, в Петербурге полицейские провели миграционные рейды. В основном проверки коснулись территории вблизи Сенной площади. В том числе были проверены места возможного проживания мигрантов — хостелы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.