Вблизи Сенной площади полиция Петербурга провела миграционные рейды

В среду, 15 марта, в Петербурге полицейские провели миграционные рейды. В основном проверки коснулись территории вблизи Сенной площади. В том числе были проверены места возможного проживания мигрантов — хостелы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В общем и целом, проверки коснулись 157 граждан стран ближнего зарубежья. В отделения полиции увезли 29 мигрантов. В 19 случаях были выявлены нарушения миграционного законодательства. В отношении этих людей были составлены протоколы.

Тех, у кого наиболее грубые нарушения, поместят в центр содержания иностранцев. После их выдворят с территории РФ, а также запретят им въезд на территорию страны на несколько лет.

Такие профилактические рейды полиция Петербурга проводит на постоянной основе.

Ранее стало известно, что наряд Росгвардии задержал правонарушителей, сбежавших после применения газового баллончика в ходе конфликта с персоналом сауны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.