Петербуржцы распылили газовый баллончик в лицо сотруднику сауны

Наряд Росгвардии задержал правонарушителей, сбежавших после применения газового баллончика в ходе конфликта с персоналом сауны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все случилось в 08:20 15 марта. Два нетрезвых мужчины зашли в здание сауны, начали вести себя вызывающе. В итоге между ними и персоналом возник конфликт. Они распылили газовый баллончик в лицо одному из работников, а затем выбежали из помещения. Также они похитили несколько полотенец, два халата и три пары банных тапочек).

После персонал нажал тревожную кнопку, выехал наряд Росгвардии. По горячим следам через 10 минут задержали правонарушителей. Один из которых ранее был неоднократно судим, в том числе за незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ.

Ранее сообщалось, что один злоумышленник был руководителем охранного предприятия, а трое других – его подчинёнными. Правда, на самом деле эта компания работала на крупное криминальное сообщество Петербурга.