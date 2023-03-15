В Петербурге нашли подозреваемых в убийствах 90-ых

В Петербурге задержали четверых жителей региона в возрасте от 50 до 70 лет, подозреваемых в подготовке и совершении четырёх убийств в 1995 и 1996 годах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По имеющимся данным, один злоумышленник был руководителем охранного предприятия, а трое других – его подчинёнными. Правда, на самом деле эта компания работала на крупное криминальное сообщество Петербурга. По данным, которые имеет следствие, именно эти люди причастны к убийствам директора Южного кладбище Петербурга, его преемника и даже соседки, говорят в ведомстве.

Ещё одно преступление было связано с финансовым конфликтом близкого друга лидера преступной группы с петербургским коммерсантом — он тоже был убит. В апреле того же года исполнитель убийства директора кладбища был также устранён.