На Байкале провалился под лед автомобиль с тремя людьми

Казалось бы, прописная истина — кататься по льду на авто вне ледовых переправ нельзя. Сотрудники МЧС и других ведомств неоднократно предупреждали жителей о том, насколько это может быть опасно. Однако людей не пугают ни штрафы за это нарушение, ни даже угроза собственной жизни.

Сегодня, 17 марта, такое происшествие произошло на Малом Море озера Байкал. Как говорят в пресс-службе местного МЧС — это уже далеко не первый случай. По предварительным данным, в машине находилось три человека.

На место происшествия сразу же выехали байкальские спасатели. По их информации, водитель Toyota Camry Gracia хотел прокатиться по льду между Курмой и Сармой в проливе Малое Море. Ориентироваться горе-водитель решил на накатанную «Хивусами» дорогу.

К счастью, выбраться из тонущего авто людям удалось. Судя по кадрам — он ушел под воду почти целиком. Водитель авто решил дождаться спасателей уже на берегу. Ему помогли очевидцы, которые дали сухую одежду. От какой-либо помощи от МЧС мужчина решил отказаться.

Собственнику затонувшего транспортного средства предстоят расходы по его подъему со дна Байкала и оплате штрафа.