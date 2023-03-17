Tesla засудила тик-токера за клевету

Tesla стала очень пристально следить за тем, кто и что говорит про бренд. Особенно хорошо достается тем, кто вдруг выступил с каким-то ложным высказыванием Об этом пишет 110km.

В этот раз досталось блогеру Boss Cai. Автоконцерн подал в суд на тик-токера за то, что тот распространил ложь. Он утверждал, что его друг, работавший поставщиком Tesla, раскрыл шокирующую информацию о компании и ее отношениях с поставщиками. Видеоблогер заявлял, что инспекторы по качеству Tesla выполняли работу спустя рукава и пользовались служебным положением для получения личной выгоды.

В самой компании утверждают, что это не так, поэтому хотели бы стрясти компенсацию с блогера в размере 5 млн юаней (720 000 долларов). Суд выяснил, что друг был не более чем вымышленным, а видео было создано только ради просмотров, уточняет портал CarNewsChina.