Петербуржец на «Мерседесе» протаранил здание СТО

Госавтоинспекция проводит расследование по факту заезда «Мерседеса» в здание СТО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

Так, все случилось 16 марта в Старо-Паново (юго-запад Петербурга). Водитель авто «Мерседес ML» по непонятным причинам влетел в здание СТО. Как итог, травмы получил клиент СТО.

По имеющимся у полицейских данных, за рулем иномарки был 57-летний житель, у него случился инсульт и он потерял управление авто.

С места происшествия водитель был госпитализирован в больницу. По факту ДТП проводится административное расследование.

Ранее Gazeta.SPb писала, что, казалось бы, прописная истина — кататься по льду на авто вне ледовых переправ нельзя. Сотрудники МЧС и других ведомств неоднократно предупреждали жителей о том, насколько это может быть опасно. Однако людей не пугают ни штрафы за это нарушение, ни даже угроза собственной жизни.