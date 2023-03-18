Роспотребнадзор Петербурга рассказал, где взять витамин D

Около миллиарда человек по всему миру страдает от недостатка витамина D. Эта проблема особенно актуальна для Санкт-Петербурга, который не балует своих жителей солнечной погодой. О том, как справиться с нехваткой витамина, рассказали в городском управлении Роспотребнадзора.

«Дефицит витамина D признан глобальной проблемой с множеством последствий для здоровья», – подчеркнули в ведомстве, отметив в качестве возможных последствий ухудшение состояния костей, болезни сердца, депрессию и даже онкологии.

Следует отметить, что организм человека занимается выработкой витамина D, находясь под влиянием солнечных лучей. К сожалению, хватает его при таких условиях не всем.

Улучшить ситуацию позволит потребление богатых на содержание этого витамина продуктов. К ним эксперты относят жирную рыбу, говядину, печень, яичные желтки, сыр и соответствующим образом обогащенное молоко.

О недостаточном количестве витамина D в организме, в свою очередь, могут свидетельствовать усталость, слабость, нарушения сна, потеря аппетита и ряд других симптомов.

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