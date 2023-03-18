Весенняя напасть: как защититься от клещей

Приход весны означает и пробуждение всевозможных насекомых, в том числе вредоносных. Санкт-Петербург и Ленинградская являются эндемичными территориями, на которых распространены клещи – опасные переносчики инфекций, напомнили в городском управлении Роспотребнадзора.

«Наиболее опасной инфекцией, передаваемой клещами, является клещевой энцефалит», – подчеркнули в пресс-службе ведомства, отметив, что в ее последствия входят лихорадка, интоксикация, а также поражение серого вещества. Возможны и летальные исходы.

Также клещи в состоянии переносить боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз, предупредили в Роспотребнадзоре. По мнению экспертов, обезопасить себя от клещей лучше всего при помощи вакцинации. Ее проводят во всех детских и взрослых поликлиниках.

Важно помнить и о сезонности. Наибольшую активность клещи проявляют в мае и начале июня. В связи с этим после потепления выходить в лес следует, только надев специальную одежду и обработав незащищенные части тела соответствующими средствами.

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