Минздрав не готов списывать ковид со счетов

Несмотря на то, что говорить о нем стали реже, COVID-19 по-прежнему актуален на территории Российской Федерации. В настоящее время им заражены почти 150 тысяч человек, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сегодня под наблюдением находятся около 150 тысяч человек с этим диагнозом во всех уголках нашей страны, поэтому актуальность у нас сохраняется», – заявил он, выступая на дискуссионной площадке в рамках всероссийского образовательного форума «Sechenov.Pro-2023».

По словам глава министерства здравоохранения, коронавирус по-прежнему меняется и тем самым заставляет медиков прикладывать дополнительные усилия по борьбе с ним последующей реабилитации пациентов.

По состоянию на 11:00 сегодня, 18 марта, Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 зафиксировал 13 009 новых случаев заражения при 12 155 выздоровлений.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что, по мнению вирусолога Павла Волчкова, ситуация с коронавирусом продолжит улучшаться.