Вирусолог Волчков прогнозирует дальнейшее ослабление ситуации с COVID-19

По мнению руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолога Павла Волчкова, коронавирус становится инфекцией, которая будет давать лишь один пик заболеваемости в год.

С его слов, сейчас ковид будет постепенно угасать. Сейчас пики заболеваемости приходятся на весну и осень, в дальнейшем пик будет только один — осенью, считает медик.

Дальше коронавирус и вовсе будет нечастым гостем, скорее всего он будет объявляться, но не каждый год, сказал Волчков в разговоре с URA.RU.

По мнению Волчкова, следующий эпидемиологический сезон в России должен пройти спокойнее, чем предыдущий.

Ранее Gazeta.SPb в своих материалах сообщала, что, наверное, всем уже немного (или не немного) успел поднадоесть коронавирус. По всей видимости, и ученым, ведь они начали искать спасение в …народной медицине!