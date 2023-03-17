Ученые нашли необычное средство против коронавируса

Наверное, всем уже немного (или не немного) успел поднадоесть коронавирус. По всей видимости, и ученым, ведь они начали искать спасение в …народной медицине! Как стало известно, в Новосибирске впервые выявили противовирусную активность экстракта иван-чая при борьбе с генитальным герпесом и коронавирусом.

Фундаментальный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) уже даже получил патент на изобретение РФ метода получения водного экстракта ферментированных листьев иван-чая, пишет ТАСС.

Ученые продолжают изучение противовирусной активности растения. Сейчас специалисты, например, изучают вопрос влияния экстракта на разные циклы «жизни» коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb писала, что по данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки, 16 марта, в Петербурге зафиксирован 1411 случаев инфицирования коронавирусом. При этом госпитализировать пришлось 132 жителя города. Скончались от заболевания шесть горожан.