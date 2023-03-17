Ученые нашли необычное средство против коронавируса

Наверное, всем уже немного (или не немного) успел поднадоесть коронавирус. По всей видимости, и ученым, ведь они начали искать спасение в …народной медицине! Как стало известно, в Новосибирске впервые выявили противовирусную активность экстракта иван-чая при борьбе с генитальным герпесом и коронавирусом.

Фундаментальный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) уже даже получил патент на изобретение РФ метода получения водного экстракта ферментированных листьев иван-чая, пишет ТАСС.

Ученые продолжают изучение противовирусной активности растения. Сейчас специалисты, например, изучают вопрос влияния экстракта на разные циклы «жизни» коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb писала, что по данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки, 16 марта, в Петербурге зафиксирован 1411 случаев инфицирования коронавирусом. При этом госпитализировать пришлось 132 жителя города. Скончались от заболевания шесть горожан.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Ленобласть оказалась в зоне риска подтоплений
Минздрав рассказал, как побороть бессонницу
Предприятиям Петербурга не хватает рук
В чрезвычайной семье МЧС произошло пушистое пополнение
Вирусолог Волчков прогнозирует дальнейшее ослабление ситуации с COVID-19
МВД Индии разъяснило новые правила о сроках действия электронных виз
Опыт и гуманизм: главные тренды рынка труда 2023
Полиция Петербурга нашла подозреваемых в разбойном нападении на пару