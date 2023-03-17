От коронавируса скончались шесть петербуржцев

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки, 16 марта, в Петербурге зафиксирован 1411 случаев инфицирования коронавирусом. При этом госпитализировать пришлось 132 жителя города. Скончались от заболевания шесть горожан.

Однако есть и хорошие новости: выздоровевших тоже немало. Например, в Петербурге таких за сутки 1485 человека.

В общем и целом, с начала пандемии коронавируса, в городе на Неве официально подтвердились 1 900 014 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что постепенно в новостной повестке появляется информация о том, что выявляются все новые и новые случаи заражения корью. Пожалуй, про эту болячку уже давно все позабыли: а зря! Пришло время вспоминать симптомы и запоминать, когда бить тревогу.

Инфекция наиболее характерна для детей в возрасте 2-5 лет. Корь у взрослых встречается достаточно редко. Чаще всего она возникает у людей, не получивших вакцинацию.