Корь захватывает города — что делать?

Постепенно в новостной повестке появляется информация о том, что выявляются все новые и новые случаи заражения корью. Пожалуй, про эту болячку уже давно все позабыли: а зря! Пришло время вспоминать симптомы и запоминать, когда бить тревогу.

Инфекция наиболее характерна для детей в возрасте 2-5 лет. Корь у взрослых встречается достаточно редко. Чаще всего она возникает у людей, не получивших вакцинацию.

Симптомы

Что касается симптомов: общая слабость и ломота, насморк с обильными выделениями, температура 38-40°C, воспаление слизистой оболочки глаз, сильная головная боль, боль в горле при глотании и мучительный сухой кашель.

Примерно спустя пять дней после заболевания признаки кори начинают несколько уменьшаться, и больной чувствует облегчение. Но примерно через день симптомы вновь нарастают и самочувствие ухудшается. И вот после этого уже привет, высыпания на теле. Собственно, после этого вы совершенно точно поймете, что никакое у вас не банальное ОРВИ.

Сначала пятна возникают на шее, голове, верхней части грудной клетки, а затем распространяются по всему туловищу. Когда пятна начинают бледнеть — можно говорить о том, что вы постепенно идете на поправку.

Откуда можно заразиться?

В этом вопросе все банально — зараза приходит воздушно-капельным путем. После попадания на слизистые дыхательных путей, возбудитель проникает в кровоток и распространяется по всему организму. Особую опасность больной представляет в первые дни заражения.

Вот только стоит помнить, что инфицирование может произойти, даже если просто зайти в помещение, где недавно находился больной. Неопасным он считается только с 5-го дня после появления высыпаний.

Что же делать?

Обязательно обратиться к врачу и не заниматься самолечением — у кори есть масса осложнений. Если же вы еще не заболели, самое время привиться.