Ночью на КАД три авто столкнулись «всмятку»

В ночь на воскресенье, 19 марта, на территории Кольцевой автомобильной дороги (КАД) произошла авария с участием трех легковых машин. Каждая получила значительные повреждения.

«На КАД трое в смятку», – прокомментировал дорожную ситуацию очевидец, в районе 00:20 выложивший видео с место происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

На кадрах с видеозаписи видно, что два автомобиля со значительными повреждениями корпуса стоят в притык друг к другу у ограждения. Третья машина с раскуроченной передней частью стоит в отдалении.

Примечательно то, что прямо во время съемки неизвестный молодой человек перепрыгнул через ограждение. Сведений о пострадавших пока не поступало. Факт прибытия правоохранителей и экстренных служб к месту происшествия также не освещался.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге виновнику аварии с шестью пострадавшими запретили водить.