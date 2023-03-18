В Петербурге виновнику аварии с шестью пострадавшими запретили водить

В пятницу, 17 марта в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошла авария, в которой пострадали шесть человек – три взрослых и три ребенка соответственно. Водителю Руслану Гвазаве, виновному в происшествии, суд ограничил возможность вождения.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Гвазаве (автомобилисту, инициировавшему ДТП – прим. ред.) запрет определенных действий на весь период предварительного следствия. Гвазаве запрещено управлять автомобилем или иным ТС», – рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столице.

Известно, что причиной инцидента стал мокрый асфальт и набранная Гвазавой скорость в 60 километров в час. Проезжая с ней по проспекту Ленина он, выехав на перекресток, не справился с управлением при попытке совершить маневр. В результате минивэн Ford Transit, который он вел, вынесло на пешеходный переход, прямо на шестерых пешеходов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Красносельском районе Санкт-Петербурга несовершеннолетняя девочка получила тяжелые травмы.